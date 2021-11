Hemmagjord automatisk fläktstyrning

// Internal magic for having 25 kHz PWM void setupTimer2() { // Set PWM frequency to about 25khz on pin 3 (timer 2 mode 5, prescale 8, count to 79) TIMSK2 = 0; TIFR2 = 0; TCCR2A = (1 << COM2B1) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20); TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS21); OCR2A = 79; OCR2B = 0; } void setPWM2(int f) { // safety limit the value to within 9 and 79 f=f<0?0:f>79?79:f; OCR2B = (uint8_t) f; } void setup() { Serial.begin(9600); setupTimer2(); }