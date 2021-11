Hur kan internet-uppkopplingen störa vår IPTV?

Skrivet av giplet: Får du samma problem om du går in på nätet på en dator som är kopplad med nätverkskabel? Mina svärföräldrar har också Viasat via fiber och värre strulande får man leta efter. Men när jag hjälpt dem har jag uppmärksammat att boxen verkar köra både via kabel och trådlöst. Gissar att det beror på vilken tjänst man använder. Men det kan tänkas att det är ditt WiFi som strular, därav frågan ovan.

Man skulle även kunna tänka sig att ta bort eventuell koppling till WiFi från boxen och se hur funktionaliteten är då. En annan möjlig felkälla är att det är något fel med din fiberuppkoppling eller tjänstefördelare. Vad får du för hastighet om du kör Bredbandskollen från en dator som är kopplad med nätverkskabel?

Jag får samma beteende om man går in på en dator och börjar tanka lite grejer, då börjar TVn att lagga direkt också. För övrigt så fungerar det vanliga nätet bra, får ut 90-98Mbit speedtest på trådlöst. Jag vet att vi har också kopplat upp boxarna på WiFi, men enligt Allente så är detta endast för extra-tjänster och inte visningen av TV-kanaler. Typ som att spela in, och hyra filmer via boxen osv.