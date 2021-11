Vad är skillnaden på dessa skärmar? [LG 27GL83A-B]

Hej,

Eftersöker en ny skärm och har sett att denna finns för ett rätt bra pris och bör uppfylla de behov jag har. Det jag undrar är över vad skillnaden är på denna ifrån NetOnNet och denna ifrån Amazon. Det tillsynes verkar vara samma skärm, förutom att de heter lite olika. Den från NetOnNet (LG 27GL83A-B) verkar vara den som alla omnämner och recenserar, medan den på amazon skiljer sig lite (LG Ecran vs enbart LG) samt att den på amazon har tillägget .aeu. Som jag förstår enligt denna sida innebär .aeu "The first generation TV model is made for the European Union." Är det då en potentiell lite sämre skärm, och de kanske fixat den i senare generationer? Eller är det exakt samma? Undrar eftersom den på Amazon ligger på 600kr billigare.

Mvh