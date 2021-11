Arbetsburk - sex skärmar

för ca sex år sedan köpte jag en sådan med hjälp från er, den har funkat väldigt bra men spelar på sista versen nu, denna var det nån här som satte ihop åt mig:

frågade inet om en liknande fast uppdaterad och de kom med detta förslag:

https://www.inet.se/datorbygge/b1271765/datorbygge

den stora problematiken är ju grafikkort (inga inkluderade i förslaget ovan), de har väldigt få som kommer och går. och jag har exakt noll koll vilka man kan köra tillsammans så den kan driva sex st skärmar.

en sak vet jag och det är att jag inte gillar radeons mjukvara, den ställer till det med crossfire. måste in och avaktivera det hela tiden då man ej kan köra alla skärmar samtidigt. skulle gärna köra det där geforce el vad det heter? om det fungerar.

frågade vår IT-support på kontoret vad de rekommenderar. de kom upp med denna:

https://www.dustinhome.se/product/5011227066/z1-g6-tower

vad jag förstår så sakar den också grafikkort och jag måste ha två sånna här

https://www.dustinhome.se/product/5011185067/nvidia-quadro-p6...

är det nån här som kan se ett alternativ till nån av dessa? det jag fick från IT känns ändå ok men det är alltid bra med en second opinion tänkte jag. hur är prissättningen på den på dustin, ok? jämför man med den som inet länkar känns den ju ändå ok? mer minne, snabbare processor och större HD om jag förstår rätt?

handlar aktier på datorn. spelar wow. inget annat.