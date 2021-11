Win11 låter mig inte välja 60hz

Nu kör jag inte Win 11, men om det är samma som i Win 10: På skärmen "Advanced Diplsay Settings" (där man ställer in uppdateringsfrekvensen) finns en länk "Display Adapter Preferences" (för den aktuella skärmen). Klicka på den, och sedan "Display all modes". Hittar du några 60 Hz-lägen där? Om inte, så är det bara att göra som @Sh4d0wfi3nd säger och injicera den inställningen du vill ha via drivrutinen. T.o.m Intels usla driver stödjer det numer, och AMD och Nvidia har stött det i ett decennium vid det här laget.