Razer Blade bakgrundsbelysning

Hej

Köpt en Razer Blade 14 nyligen och av någon anledning så lyser inte fn-funtionerna på tangentbordet, dvs volym och ändra ljus på tng-bord osv.

Har installerat om Synaps och allt utan skiten funkar. Out of the box så borde det ju fungera, men icke.

Så tänkte höra om nån annan har samma problem på sin? Tror även 15" har samma problem.

Kollar man ex Inets youtube så är dom inte belysta där heller: https://youtu.be/bmIHTIJ8MC0?t=259

Men kolla vilken recension som helst på youtube så är hela tangentbordet belyst! Exempelvis: https://youtu.be/4xmlHmduzsc?t=409

Idéer?