Rekommendation stationär dator med 3080-kort till bra pris nu dessutom

Hej,

Ifall du letar efter en ny stationär dator som är snabb, tyst och bra spec, max 30K så kan jag bara starkt rekommendera den datorn jag sitter med just nu.

Den har varit slut i lager, i hela europa mer eller mindre, senaste halvåret men nu har Lenovo fått in 2 ex, som dessutom är på rea med nästan 3 000kr.

Jag är sjukt nöjd med den, knäpptyst, snygg och klarar det mesta

https://www.lenovo.com/se/sv/desktops-and-all-in-ones/legion-...

Intel Core i9-10900KF

RTX 3080

32 GB ram

mm