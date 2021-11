Hej!

Jag håller på o bli galen pga oklara fps-drops i flera olika spel och förstår inte varför och skulle vara otroligt tacksam för eventuell hjälp!

Jag har byggt ihop en egen dator i våras med i princip nya komponenter, byggandet gick bra och har inga andra problem med datorn än det som följer. När jag spelar olika spel så flyter det på helt fint, men vid vissa mer eller mindre tunga sekvenser så kan spelen hacka till, FPSen droppar hastigt för att sedan återhämta sig efter någon sekund. Trots biffiga komponenter tex 3070 så händer det på gamla spel som Wow, LOL, även Overwatch, Apex, AoE4, och nu senast igår när jag testade Halo multiplayer. Kan ju ha överseende med spel i beta såklart, men det händer i dom flesta spelet så känns som att felet ligger på min sida. Har försökt uppdatera drivrutiner utan att det hjälper. När jag kollar GPU "load" i taskmanager så går den ner i samband med FPS dropsen. Temperaturerna verkar ligga ok, inte över 80 grader vid full load på GPUn. Jag har två skärmar men har provat att bara köra med huvudskärmen påslagen, samma problem uppstår då. Har provat att köra med bara primära SSD inkopplad och spela från den, har provat att köra spel från andra SSD än där windows är installerat, spelar ej från HDDn. Finns det något annat program jag kan använda medan jag spelar för att bättre "recorda" och luska fram vad som egentligen är problemet? Några andra förslag? Som kuriosa så hade jag liknande problem med gamla datorn, byggde nytt i samma chassi, även gamla HDDn följde med och de gamla SSDerna, men jag har som sagt provat att köra med dom urkopplat.

Operativsystem: Microsoft Windows 10 Pro N version 20H2

Processor: AND Ryzen 5 3600X 3,8 GHz

Processorkylare: be quiet! Pure Rock 2

Moderkort: MSI B550-A PRO

Minne: Corsair Vengeance DDR4-3600 2x8GB

Grafikkort: MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM

Hårddisk: Primära Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, sekundära Samsung SSD 840 EVO 250GB, Samsung SSD 850 EVO 250 GB, Äldre HDD 2 TB.

Nätaggregat:Corsair HX 650RM 759X V2 750W 80+ Gold

Övrig kylning: 2x120mm insug och 1x120mm utblås i lådan

Skärm: Primär skärm LG 27GL850, sekundär Acer 24" G246HYLbmjj

Temperaturer: 75-80C GPU med full belastning, 33C idle för GPU.

Ångestfyllt att bygga ihop något nytt för att ändå fortsätta gäckas av problem, var ju så stolt och glad över mitt första egna datorbygge Jag är jättetacksam för all hjälp som kan tänkas fås!!

Vänligen

Peter