Två nyinstallerade datorer har extremt olika fps i CS GO

Jag har två datorer som jag och sonen ska spela CS GO på.

Dator 1, kallad “Intel nedan”.

Intel Core i5 8600K med EK Water Blocks RGB 360

Asus Rog Strix GeForce GTX 1080 8GB

MSI Z370 SLI Plus

G.Skill Trident Z RGB Series 2x8 2400Mhz (16GB Dual channel)

Corsair RM750X

Samsung SSD 860 EVO 500GB

Dator 2, kallad “AMD” nedan:

AMD Ryzen 5 3600 med Cooler Master Hyper 212

Sapphire Radeon Pulse RX5700 XT 8GB

Asus Rog Strix B450-F

HyperX Fury RGB 2x8GB 3200Mhz (16GB Dual channel)

Corsair TX550M

Kingston A2000 M.2 1TB

Båda datorerna är helt installerade från scratch med Windows 10 och båda har senaste drivrutiner, bios m.m. Båda körs mot likadana Asus 280 Mhz skärmar. Båda har G Sync, Vsync, Freesync avslaget.

På CPU-Z Benchmark är dator Intel klart bäst.

På GPU Benchmark är dator Intel klart bäst

På Userbenchmark får dator Intel 103% på Gaming och dator AMD får 95%

Det är ganska tydligt att dator Intel ska vara bäst på allt.

Det enda jag har installerat är Steam där jag bara har två spel, Doom (2016) och CS GO som jag laddat ner på båda datorerna. Både Doom och CS GO har helt identiska inställningar på båda datorerna.

När jag kör DOOM visar fps samma resultat som i alla Benchmarks, Intel går klart bäst med en fps på ca 180-200 med 1080P och allt på Ultra. AMD fungerar också bra, men ger precis som i Benchmarks ca 10% sämre prestanda. fps ligger mellan 160-180.

Alltså helt väntat, men det är här problemet startar.

I det spel vi ska spela, CS GO testar jag med CS GO Benchmark.

På AMD får jag lysande (enligt mig) 409 fps i average på 1080p med de flesta inställningarna på High och nästan allt påslaget.

Rimligtvis borde jag då få ca 10% bättre på dator Intel, men icke sa Nicke, med dator Intel får jag average 207 fps med samma inställningar som dator AMD. Det kan låta som om det vore stabilt, men det innebär rejäla och väldigt märkbara framedrops, exempelvis genom röken där det är ca 40 fps. Dator AMD har ca 120fps genom röken. Jag märker dessa drops även när jag spelar spelet och exemplevis på “Basalt” så fort jag tittar mot de gula husen droppar fps till ca 40 med dator Intel. Dator AMD har ca 100-150 fps mot husen.

Nu kan man tycka att man ska börja sätta allt på low, lägga in configs m.m. med det känns inte som det borde behövas? Hur kan dator Intel vara överlägsen på alla Benchmarks och tydligast bäst på andra spel förutom just på CS GO? Testade installera om CS GO (verifiera filer etc.) men felet kvarstår, får usel FPS på bara just CS GO med dator Intel.

Det som är mest utmärkande i det hela är att det känns som att det är något annat elementärt fel där just dator Intel inte använder sin kraft i just CS GO (kom ihåg att alla inställningar är identiska mellan datorerna - Multicore är givetvis påslaget). När jag spelar spelet så jobbar varken processor eller grafikkort speciellt hårt. Nu är det iofs en grym vattenkylning på Intel, men CPU temp går aldrig över 27 grader i CS GO. GPU temp aldrig över 45 grader. Kan jämföras med när jag kör Userbenchmark går CPU upp till ca 40 grader och GPU till 60 grader så det känns som att datorn Intel inte använder sin kraft just när man kör CS GO, den har mycket mer att ge.

Förslag på vad som kan vara fel?