SAPPHIRE Radeon Pulse RX5700 XT 8G OC bytes mot ASUS TUF GeForce RTX 3060Ti OC 8GB V2 (LHR)

Jag har ett SAPPHIRE Radeon Pulse RX5700 XT 8G OC som köptes med Webhallen Config D20-0303 2020-11-27, så mindre än ett år sedan, kvitto finns.

https://www.webhallen.com/se/product/323399-Webhallen-Config-...

Datorn inhandlades enbart för att spela CS GO med min son, men så har det inte riktigt blivit. Datorn är använd ett fåtal timmar, grafikkortet har enbart spelats CS GO i max 10 timmar (och Doom 2016 2-3 timmar), aldrig överklockat etc. Ger ca 400 fps i snitt med allt på high i 1080p enligt CS GO Benchmark. Hela datorn och grafikkortet är som nytt, aldrig varit urplockat ur datorn etc.

Enda anledningen jag skulle vilja byta är för att jag är en sucker för Nvidia i allmänhet och Asus i synnerhet och har sett här på Marknaden att RX 5700 XT ska vara bra för mining medan jag kan få ut lite mer spelprestanda med 3060 Ti även att det är LHR.

Så kanske är du en som vill "mina" och råkar ha köpt ett av de 50st ASUS TUF GeForce RTX 3060Ti OC 8GB V2 (LHR) som fanns tillgängliga på Webhallen idag?

Jag finns i närheten av Linköping, det bästa är väl att vi kan träffas med min dator så kan du installera något miningprogram etc. (ursäkta min okunskap i ämnet) och verifiera att det fungerar som du vill och jag får ditt kort i utbyte. Ser helst att det är nytt och inplastat med kvitto, men finns andra alternativ kan jag vara öppen för detta, men om det ska skickas får ni skicka till mig först.

Skickar med lite bilder, första gången jag har glaset borta på datorn, hoppas den totalt dammfria inredningen ger en bild av hur lite datorn faktiskt är använd. Ser på bilden som visar kortets fläktar att det ser ut som damm, det är alltså bara reflektioner, inget damm

Läs hela annonsen här