Microsoft öppnar miljövänliga datacenter i Gävle

Skrivet av SprengdPanda: I och med att molntjänsterna hanterar specifikt Microsoft 365 och Azure så är det knappast datan som ligger lagrad man tjänar pengar på, utan de hutlösa summor företag och länder betalar för att använda dessa tjänster. Det hade du vetat om du läst artikeln och inte bara rubriken. Gå till inlägget

Både jobbar med Azure och läste artikeln, men tycker min kommentar summerade ganska väl,

Från ett annat MS. uttalande gällandes datacenter i EU:

"We’re encouraged by the ongoing discussions between the European Commission and the United States government to build a new framework for Europeans’ personal data that is transferred to the United States. We are optimistic that there will be a resolution in the near future."

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-bound...

Ovan låter en del som data-sales som blir svårare i samband med dessa center.