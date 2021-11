Tradera – verkar detta seriöst?

Vann just en auktion för 32 GB minne på Tradera. Upptäckte sedan att det inte finns några betalningsmetoder annat än banköverföring. Hur går detta ens till? Trodde att man var tvungen att ta åtminstone deras "Traderabetalning". När jag skapade konto verkade det åtminstone inte finnas några alternativ att inte använda det.

Utöver det fick jag detta meddelande av säljaren:

"hej och grattis till vunnen aktion har du vunnit flera aktioner så meila mig så jag vet annars så det är bara betala för aktionens slutpris + frakt avgiften hos resp bolag och så var vänligen och sätt in på mitt swedbank konto som är 8420 - 2 513 315 976-3 och kontot står på mig niklas svensson och märk din inb med ditt tradera alias och meila gärna efter när du har gjort inbetalningen så skickar jag så fort pengarna har registrerat på mitt konto / samt jag hinner och tack för affären hoppas du blir nöjd annars så är det bara höra av sig så får vi lösa detta men när jag har lämnat över till resp transportör så upphör mitt ansvar som ni säkert förstår och allt jag säljer är i befintlig skick om inget annat anges SAMT ATT ALL KONTAKT SKER VIA MEIL !!!!! sen anser jag att 3 dagar är lämpligt att betala inom om inte så så hör av er jag är inte omöjlig men bara ni hör av er !!!! sänder påminnelse meil 3 dagar efter och har jag inte fått kontakt då då blir det ett negativt som följt för att avg som jag fick i samband med försäljningen för att tradera ska ta bort avg och får jag hämnd omdöme då blir det en polis anmälan och en stämning då alla bud är juridiskt bindande !!!!!!! samt att jag skickar endast söndagar dom större paketen dom mindre postar jag så fort jag kan kan bli flera gånger per vecka och samband med att ombudet mottagit försändelsen så får ni automatiskt meil oftast om att ni har ett paket och hämta snart OCH JAG HAR INTE SWISH !!!!!!!!"

Vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till detta. Verkar inte så seriöst att använda så här dålig svenska i ett halvprofessionellt sammanhang. Normalt brukar jag inte bry mig men det verkar udda att det samtidigt inte går att betala med PayPal eller några av de andra standardbetalningsmetoderna. Tar Tradera något ansvar om man inte får det man betalade för i dessa situationer?