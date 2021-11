Soundcloud Go+ Student Rabatt

Tänkte då köpa Soundcloud Go+, ser då att det kostar 129kr/mån på min Iphone, men 100kr/mån på webbläsaren på datorn. Är då Student och ser att man får 50%. Student rabatten funkar inte på Apple står det. Tänkte då om man kunde ta det via webbläsaren alltså, att jag får det för 50kr/mån och kunna streama på telefonen efter det? Eller jag kommer bara kunna ha Go+ på webbläsaren? Är ju samma konto så i mitt tycke ska det ju gå…