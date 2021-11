Värt att köpa 8k?

Hej.

Jag ska köpa ny tv och försöker passa på nu när det är ”Black weekend/friday”.

Jag har sett ut två stycken ganska olika modeller men tänker nu om den dyrare är värt skillnaden.

Det står då mellan

Samsung QE65QN85A (4k) för 14990:- Nedsatt 5000:-

LG 65QNED996PB (8k) för 19990:- Nedsatt 27000:-

Jag ser inte behovet av 8k som primärt, men det skiljer ju så ”lite” - samt att du får Dolby Digital, A9 processor och lite annat smått och gott.

Frågan är om jag missat något. Är det värt de extra 5000:- även fast jag kanske inte får ut allt av just 8k (just nu). Den skalar ju upp 4k en del, vilket kanske också är ett plus.

Hjälp, synpunkter, tips?

Mvh Martin