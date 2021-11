C# programmering array till gameboard

using System; namespace Lottobollar { class Program { public static void Main(string[] args) { int [] usersWorth = new int[9]; //Skapar vektor med plats 10 index av värdetyp int Random random = new Random(); //Slumpar fram ett tal int winningNr = random.Next(1,26); //Variabel som berättar att det vinnande talet är mellan 1-25 = winningNr //Hälsar användare välkommen och ger användaren instruktioner till spelet Console.WriteLine("Hi and welcome to The Lottery-game!

"); Console.WriteLine("Instructions to the game:

You will be asked to write in 9 diffrent lottery-ball numers between 1-25 into your board: "); //Skapar en tvådimensionell vektor som är 3x3 stor int [,] gameBoard = new int[,]{{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}; for (int i = 0; i < gameBoard.GetLength(0); i++) // For-loop som går igenom vektorn nerifrån och upp { Console.WriteLine(" -------------"); Console.Write(" | "); for (int j = 0; j < gameBoard.GetLength(1); j++) //For-loop som går igenom vektorn från vänster till höger { Console.Write(gameBoard[i, j] + " | "); //Skriver ut en tom lottobricka } Console.WriteLine(""); } Console.WriteLine(" -------------"); Console.WriteLine("If any of your choices matches the random lottery-ball number in todays lottery, you'll win.

Good luck, champ!

"); Console.WriteLine("Please enter you 9 lottery numbers:

"); //Ber användaren skriva in sina lottonummer for (int i = 0; i < usersWorth.Length; i++) //Loop som låter användaren skriva in sina 9 lottotal { Console.Write("Your lottery number " + (i + 1) + " : "); string str = Console.ReadLine(); int number = Convert.ToInt32(str); //Omvandlar användarens string till int usersWorth[i] = number; } Console.Write("Your lottery-ball board is now set to :

"); Console.Write("Press any key to exit the game."); Console.ReadKey(true); } } }