Problem med att få ut ”tv” ljudet

Skrivet av wwilmanilssonn: Kopplat från hdmi arc utgången från tvn till hdmi out på förstärkaren. Kör hdmi ut ljud. Gå till inlägget

Nu har jag ingen koll på detta egentligen, men borde det inte rimligtvis vara HDMI In på förstärkaren och inte HDMI Out? Du vill ju ta in ljud från TV:n till förstärkaren, inte skicka ljud UT från förstärkaren IN till TV:n :)?