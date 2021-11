ASus RT-AC68U inte stabil som accesspunkt

Hej,

Bytte min inkommande router och kopplade in Asus RT68U som en accesspunkt på nätet. Jag har en liten switch mellan router och accesspunkten men jag tappar Wifi ofta och får trigga igång det igen på paddan eller datorn.

Ska sladden in i accesspunkten in på WAN eller på en vanlig port (en av dom fyra)?

Har testat olika men det blir inte bra hur jag än gör.. tips?

har oxå märkt att digitalboxen som är ansluten med kabel hickar lite ibland...