Finns det någon icke-OLED TV som står sig hyfsat? (Barn i hushållet...)

Webhallen har LG C1 55" för 10900 för reggade medlemmar under black week, och 65" för 17k.

https://www.webhallen.com/se/product/334826-LG-2021-55-OLED55...

https://www.webhallen.com/se/product/334822-LG-2021-65-OLED65...

Vi har en 65" OLED hemma, och eftersom jag kör all media via en Nvidia Shield så kickar skärmsläckaren in rätt snabbt (några få minuter), och den stänger av sig själv efter en kvart på paus eller nåt. Tänker att det skyddar panelen rätt bra.

Sen har vi dresserat de små knotten till att stänga av när man går ifrån TVn (Shield-fjärren är enkel nog), och skärmtiden är rätt begränsad också.