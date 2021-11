Långsam pc

Hej! Jag är ny medlem här. Har en Acer Aspire X3-710 från 2015/2016 som jag försökt allt med för att den ska hänga med när det gäller att växla mellan olika applikationer, webbsidor, expandera och minimera Youtube etc. Har bredband med hög hastighet via kabel in i pcn och den är helt ren från onödiga filer och program. Trots ett flertal kompletta återställningar blir den inte snabbare. Är inne på att byta processorn IC i3 6100 till en med bättre prestanda. Är det rätt väg att gå?