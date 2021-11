PackardBell Easy note godkänner ej korrekt lösenord

Har en Packard Bell Easy note laptop med W8 som har legat orörd ca 4 år. Plockade fram burken och tänkte blåsa liv i den igen. Startade upp den, datorn frågar då efter lösenordet som jag hade glömt men jag hade det uppskrivet på ett papper. Skrev in lösenordet men datorn säger att jag är off line och att lösenordet är felaktigt.

Jag VET att lösenordet är korrekt så jag gjorde ett flertal omstarter och till sist: JAG KOM IN! med samma lösenord. Allt frid och fröjd, trodde jag, anslöt mig till nätet och allt tycktes funka bra. Stängde av datorn, och nästa gång när ja skulle logga in så var det samma visa. Datorn säger att mitt (korrekta) lösenord är fel. Återigen, efter flera omstarter så kommer jag in som på nåder. så håller den på.

Vill nämna ett par saker: När jag la undan datorn för 4 år sedan så var det inga problem med den, problemen dök upp först nu när jag skulle logga in ett par dagar sedan.

Det andra är att batteriet verkar vara helt dött, trotts efter flera timmars laddande så tvärdör datorn så fort laddaren kopplas från.

Tacksam för kommentarer och tips.