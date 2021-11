Hjälp med inköp av RAM?

Skrivet av TabzTheCreator: Tjabba! Nope det har jag inte gjort, har du någon länk om du är kunnig inom området? Gå till inlägget

Då kommer du nog få problem oavsett vilka minnen du använder, B450 hade svårigheter i början med minnen och stabilitet, det är dock löst med senaste BIOS:

Jag kan hjälpa dig, men vilken versionen av moderkortet har du exakt? Har du något modellnummer från tillverkaren? Det brukar stå på produktsidan där du köpte den, ex. Inet eller Netonnet. Det finns olika versioner av ditt moderkort.

Du behöver ett USB minne som du lägger BIOS filen på, sen går du in i BIOS vid uppstart och läser in den. För att veta vilket BIOS du kan installera så måste du veta vilken version du har idag, det står i ex. programmet CPU-Z som du kan ladda hem gratis.

How to check your BIOS version in Windows: http://www.macbreaker.com/2012/01/how-to-check-your-bios-vers...

Mvh