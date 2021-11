Webhallen config: värt det?

Skrivet av Woodendove: Hej Jag sitter och funderar på en dator på webhallen.

Men jag är för dålig för att köpa pc... är denna värt det? https://www.webhallen.com/se/product/339815-Webhallen-Config-... Gå till inlägget

Värd priset njaaeee vette tusan om den är. Men tycker nog personligen att ingen dator är värd sitt pris när man passerat 20K, speciellt inte nu med tanke på vad grafikkortspriserna ligger någonstans.

Jag tänker lite såhär... Köper du denna så kommer du troligen vilja spela något på ultra alternativt 1440p kanske 4k. Men om 3 år så kommer du bli tvungen att antingen byta dator eller uppgradera den med ett nytt grafikkort för 15k ändå om du vill spela på high/ultra settings i spelen.

Tror det viktigaste för dig är att tänka vad vill du göra med datorn NU, spelar du bara 1080p så är denna väldigt overkill. Vill du lira 1440p high settings eller 4K go for it, det är ingen dåligt speccad dator iaf men jag hade nog hellre köpt denna som är väldigt lik, dock har den bara 16gb RAM och bara ett vanligt 3080 men jag hade aldrig betalat 10k extra för TI och 16gb extra ram som man kan kasta i själv