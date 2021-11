Rykte: AMD Radeon RX 6500 XT och RX 6400 skalar ned till 4 GB grafikminne

Skrivet av Herr Kantarell: Låter som ett citat i Bill Gates anda. Tveksam till dessa produkter. Många äldre spel funkar redan "behagligt" på inbyggda Xe eller Vega Gå till inlägget

Finns nog flera liknande genom tiderna

Men ärligt så räcker 4GB VRAM till i stort sett alla större esport spel dvs typ alla större spelen i världen. Men såna spel går verkligen inte behagligt på inbyggd grafik (antar nu att dessa kort kommer vara bättre än iGPUs). Det är en enorm marknad som inte behöver mer idag (och antagligen inom några år).

Jag spelar nästan uteslutande äldre spel, kring tio år gamla spel nu (csgo, dota2, minecraft, path of exile).

Min gpu kämpar i alla men vram ligger ofta under 3GB, spelar då i 2560x1440 och grafik som ger minst 60 fps. Jag har nog med VRAM för att dra upp alla på ultra men vi pratar under 30fps då

Vill man spela AAA spel från senaste åren är man ju dock körd med så lite (om man inte kör i typ 720p).