Lite äldre Cisco grejer skänkes.

2x 3750 switchar skänkes. L3 switchar, så dom klarar av routing.

2960 började jag använda nyligen, så den stannar.

Till Salu:

Cisco ASA 5520. Relativt kompetent brandvägg fortfarande, även om den gick end of life i slutet av 2018. Den skall klara upp till 450mbit, jag är dock lite osäker vilken version denna är.

● Up to 225 Mbps with AIP SSM-10

● Up to 375 Mbps with AIP SSM-20

● Up to 450 Mbps with AIP SSM-40

Den är dock minst 225mbit, jag kan fyra upp den och kolla.

Bygger du Cisco Lab, ja, detta är nog någonting du inte kan missa.

Bud över 1000kr.

Läs hela annonsen här