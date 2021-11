Varning för ID-Kapare på Tradera

Brukar gå in på Tradera lite då och då för att se om det finns något kap. Har märkt att det på senaste tiden blivit väldigt mycket kapade konton under den senaste veckan ungefär. Personerna lägger ut grafikkort som är till ett allt för bra pris vilket gör att man är snabb på köpar-knappen. Men man ska nog ta i akt den gamla regeln att om det verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det.

Här kan man se ett tydligt exempel på hur det kan se ut: https://www.tradera.com/item/341373/512801924/amd-radeon-rx-5...-

Som man ser så vill de gärna ha betalt i Swish då jag antar att det blir smidigast för dem att få pengarna utan att Tradera blandar in sig. Just det exemplet kanske inte var det bästa eftersom kontot redan använts förut för att blåsa någon varav det negativa omdömet. Men man ska inte tro att det alltid är nya konton som begår dessa bedrägerier utan nej nej, det kan finnas konton som har flera hundra positiva omdömen som blir kapade. Känns som att man inte riktigt vågar köpa dyrare kort om man skulle se något kap komma ut under denna bedrägerivåg.

Jag råkade personligen ut för dessa typer och som tur var betalade jag inte utan jag ringde först och det verkade väldigt skumt då personen blev nervös/bortförklarade sig när man försökte säga att man ville hämta upp det på plats.