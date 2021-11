Ny dator. windows 11 usb för installation fungerar inte

Byggde en ny dator,

Msi mpg z690 edge wifi ddr4

i7 12700 K

gtx 3600 ti

Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x16GB

Hade windows 11 installerad på en m2 ssd som jag flyttade från min gamla dator. Av någon anledning ville inte datorn boota windows 11 på nya bygget. Stoppade i en windows 11 installation jag skapade på ett usb-minne, men möts varje gång av blå skärm "Pc needs to be repaired, Error code 0x000001"

Tänkte att usb-minnet kanske var korrupt, men när jag stoppade in det i min gamla dator fungerar det felfritt att göra en ny installation av windows 11.

Borde vara nån inställning i boot-menyn i mitt msi mpg bios på nya datorn men jag kan för mitt liv inte förstå vad jag måste ändra.

Ursäkta om jag missat att lägga till väsentlig information i inlägget,

Tips mottas gärna för nu är frustrationen extremt stor.