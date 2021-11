Hjälp med ny TV och diverse inkoppling mot kompensation eller mot äldre TV

Hjälper mina föräldrar att sälja deras gamla tv och de behöver nu hjälp med sin nya TV.

Det som behövs hjälp med är:

-Hjälpa till att bära upp den nya TVn till andra våning från förrådet

-Packa upp TVn, sätta på foten och hjälpa till att ställa den på TV bänken.

-Koppla till Wifi och ladda ner olika appar såsom netflix,HBO etc etc.

De har en Harman Kardon HK 980 (förstärkare) som enbart är inkopplad till en dvd och inte till TVn men den behöver kopplas till nya tvn (den har inte hdmi så behöver koppla RCA till 3.5mm och kopplas till uttaget på TVn)

Har beställt en bluetooth dongle (Logitech Bluetooth Audio Adapter) för att koppla in till förstärkaren så de kan spela spotify etc i vardagsrummet så den behöver också kopplas in (verkar väldigt enkelt)

Kräver alltså att den som kommer har lite teknisk kunskap och vet vad dom gör

Uppskattar all hjälp och önskar jag kunde gjort det själv men bor tyvärr inte i Sverige så har ingen möjlighet att göra det och det jag istället kan göra är att erbjuda min hjälp på avstånd så gott det går.

Vad är ett lämpligt pris för någon som kan fixa detta? Kom med förslag i PM så ser jag vad som verkar bäst.

(OBS: säljer deras nuvarande TV för 750 SEK. Vill man istället ha TVn som kompensation får man gärna ta med sig den när man går istället för pengar.

LG tv. (LG60PZ550N)

Den är inköpt okt 2011 från Mediamarkt för 13990 sek.

Kvitto finns (trots att det inte spelar någon roll då den är så gammal kanske den som köper vill ha)

Kontroll finns.

Fot finns eventuellt men de får kika i källaren först då den hänger på väggen nu.

Bilder skickas såklart vid intresse.

De bor i västra frölunda

Läs hela annonsen här