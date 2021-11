Rådgivning kring gaming laptop köp

Hejsan!

Jag har nu tänkt att jag ska införskaffa mig en gaming laptop då jag studerar i England och reser fram och tillbaka mellan England och Sverige. De spel jag har tänkt att spela mest är Call Of duty Vanguard, Call Of Duty Warzone, Apex Legends, samt kan det nog bli att testa på några open world spel så som Far Cry 6.

Givetvis vill jag ha en gaming laptop som ska klara av dessa spel (främst Call Of duty spelen och Apex Legends) utan problem.

Jag tänker även att jag ska kunna ha denna laptop ett par år utan behöva byta ut den, så jag är beredd att lägga 25.000kr som MAX.

En jag har tittat på är denna https://www.inet.se/produkt/1966266/acer-nitro-5-15-6-ryzen-7...

och fastnat lite för, är det något och ha? Finns det ett billigare alternativ som motsvarar eller kanske t.o.m är bättre, dyrast behöver ju nämligen inte alltid vara bäst.

Tack så mycket på förhand!