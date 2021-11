Skrivet av Ovet2: Tja, Fiberinstallationen närmar sig och jag har bestämt att börja med en Ubiquiti UniFi Dream Machine. Jag vill slippa Telias fula router helt och hållet, om det går. Har ställt frågan till Telia via mail men aldrig fått något svar. Har förstått att man kan brygga Telias router om det nu är så att den måste vara inkopplad. Vi kommer inte använda oss av Telia TV utan bara internet är intressant, om det nu spelar någon roll i denna fråga. Jag vill koppla en nätverkskabel från fiberdosan/omvandlaren/mojängen direkt till Dream Machine. Så frågan är kort och gott: går detta? Mvh Gå till inlägget

Jag har telia fiber själv. Som @bakgrund säger så är det bara koppla in uttaget i boendet till WAN på dreammachine och köra på. Det går att använda egen router om du ska ha tv också, de skickar ut tvn på vlan_tag 845. Så du kan brygga taggad trafik på wanporten till ex lan2_otagat. Vet inte om det går på DM dock men fungerar ypperligt på deras ER serie.

Du kan också använda telias router men i bryggat läge och dra ifrån lan1 >wan på DM och sedan koppla in tv/telefoni på lan2-4 på deras router, så slipper du böka med vlan konfiguration.