Från HDD till SSD

du ska då plugga UR den gamla hårddisken. koppla in SSDn istället. hoppas på att den bootar upp. om den startar med SSDn så ska du sedan stänga ner datorn och plugga in HDDn i en ny plats. du vill boota från SSDn, kan behöva ställas in i bios vilken disk du vill boota ifrån. när du har säkerställt att SSDn är den som windows kör på, då formaterar du gamla hårddisken och använder som extra utrymmme,