Missnöjt AMD kan byta TSMC mot Samsung

Skrivet av houze: Som tillägg.

Både Samsungs och TSMCs 3nm är GaaFET men Samsungs transistordensitet är lägre (i nivå med TSMC 5nm), så om TSMC inte får igång sin 3nm förän 2024 och Samsung får igång produktion under 2022 så ligger de ett år före med GaaFET.

Söker man på Samsungs 3 nm process får man både träffar om "den är antaligen försenad till 2024" och "man förväntas börja produktion under 2022".

AnandTech har en artikel som reder ut det hela lite.

Det som planeras för 2022 är vad Samsung kallar GAE (Gate All-around Early). Det verkar i praktiken vara en piprensare som inte kommer vara publikt tillgänglig. Från AnandTech

"The absence of 3GAE process from the public roadmap may be explained by the fact that it will only be available to Samsung's own LSI division, just like some other (E)arly nodes."

Den andra versionen av Samsungs 3 nm process kallas 3GAP, det är den som ryktas blivit försenad in i 2024.

Om ovan stämmer blir 2024 året då Samsungs och TSMCs 3 nm GaaFET processer får slås mot varandra, båda då försenade...