Asus AI-mesh, oväntat dålig hastighet och täckning. Pga 3 olika modeller? Andra förslag?

Alltid letat i forum och läst för att finna svar på mina frågor men skriver för första gången nu när jag inte blir klok trots att jag letat.

Har Asus AiMesh mha av tre olika Asus-enheter. 2,4 + 5 Ghz aktiverat, allt är uppgraderat till senaste firmware. Ganska stora avstånd till grannar så det är inget större problem med störande wifi.

1. Huvudrouter: RT-AC88u (ville här ha 8 ethernet-portar varför jag satsade på denna router)

2. Nod1: RT-AC68u

3. Nod2: RT-AC66u B1

Trodde när jag skaffade detta att mitt WiFi skulle gå som en dans men får oväntat fruktansvärt dålig täckning och hastighet. Jag har ett relativt stort hus på 320 m2 men inte ens med saker i närheten av ffa huvudenheten RT-AC88u får jag en vettig hastighet. Går fortare om en enhet kopplar upp mot AC68u på ovanvåningen 3 rum bort än mot min AC88u som är på samma våning i rummet bredvid med tunn vägg vissa gånger. Sonos strular också beroende på vilken enhet de är uppkopplade till.

Nu gjorde jag ett test och satte min AC88u på en pall mitt i ett rum med en NAS kopplad till. (Snabbaste värden i Mpbs)

Dator 1 (bärbar) 1 meter bredvid routern: Down 50. Up 95

Dator 2 (stationär) 5 meter från routern med fri sikt: Down: 35. Up 25. (provade med kabel och då avsevärt högre hastigheter.)

Förstår inte hur det kan gå så himla långsamt.

FRÅGOR:

AI-mesh-strul:

Fråga 1: Är problemet att jag har olika Asus-enheter? Fler som upplevt detta?

Fråga 2: Värt att bara byta ut och skaffa ex Asus XT8, antingen nytt försök med RT-AC88u som huvudenhet (vill åt dess 8 portar där fibern kommer in.) Alt bara skippa den och försöka med XT8 x 2, och ex en switch.

Nån konstig inställning jag borde förstå att jag ska justera på min Asus AC88u, inte pillat särskilt mycket på den?

Tack för ev hjälp!