Boot meny frusit går ej göra exit.Linux

Hej,

jag har klantat mig. börjat använda Linux KDE Plasma och fick 1,5 gb uppdateringar idag.

Tänkte att allt det vill jag inte ha så tog bort några program för text, bildvisning m.m. men

tyckte mig behålla sådant som verkade vara ett måste för Linux systemet. Men tydligen tog jag

bort någon uppdaterings fil som behövdes för efter omstart så kom jag enbart in till lösenordssidan

men inte längre. Så jag gjorde omstart och tryckte på esc samtidigt för att komma in i safe mode

eller vad det kallas i Linux. Därifrån till Boot menyn och försökte boota från första alternativet

Manjaro men rutan bara blinkade en gång och inget hände. Försökte göra exit via esc men återigen

bara en blinkning och boot menyn låg kvar. Använde då Rufus för att göra en bootbar usbsticka och

den hittar stickan som alternativ nr 5 i menyn men det fungerar ej heller. Tog bort batterierna i 10 minuter

men det hjälpte inte heller. Vill ju helst göra esc och komma tillbaka till safe mode menyn men det går ju inte.

Måste jag formatera om hårddisken och börja från början ? Men hur gör jag det när jag inte kan använda

laptopen. Det är en Lenovo V110. Någon av er experter som kan hjälpa mig en bit på vägen ?

Erik Nordberg

Immeln