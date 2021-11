Playstation 5 (PS5) Disc-version Oöppnad + Extra DualSense kontroll

Hej! Beställt från Komplett i ca september 2020. Fick det plötsligt idag. Har redan införskaffat mig PS5 sedan dess. Säljes helt oöppnad i originalemballage. I leveransen har hörnen på kartongen blivit lite kantstötta. Bör inte påverka funktionen något men givetvis följer kvitto med ifall det ändå skulle vara några konstigheter.

Med konsolen följer det med en extra handkontroll. Original kontroll DualSense. Denna har jag använt 1 gång på prov på min egna konsol men under pandemin har jag inte haft någon över så denna är inte använd. Säljes enbart för att jag vill köpa en motsvarande kontroll i svart kulör. Har kvar kartong till kontrollen men denna är något uppriven pga att jag är oduglig när det kommer till att öppna sådana förpackningar.

Således:

-PS5 (DISC) i originalkartong OÖPPNAD med allt som ingår (Konsol, HDMI-kabel, DualSense kontroll, manualer, Spel Astro's Playroom som ingår enl standard)

-DualSense (extrakontroll) ÖPPNAD men inte använd.

Konsolen är belägen i Borås. Möts då helst i Borås centrum för sälj men tajmas det med en färd till Göteborg kan detta också ordnas. Kan givetvis sändas med post men då bestämmer köpare fraktsätt och betalar för detta

Pris för båda: 8500kr Priset satt utifrån bud jag erhållit (som troligtvis baseras på priset på prisjakt) Lagom till jul! Annonsen kommer finnas kvar i 1 vecka

P.s. är du PS plus medlem får du en hel drös med dundertitlar som God of War, Uncharted 4 och The Last of Us (1) inkluderat!

