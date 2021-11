Daterat säkerhetstänk i windows 11 - inge bitclocker på home edition

@evil penguin jag får ta och hålla med angående existensberättigandet för home edition. Verkligen alltså!

Vem vinner på att släppa en sämre version av windows egentligen? Det är knappast så att det spar utvecklingspengar direkt och jag har precis fått en ganska dålig upplevelse av windows nu när jag ser vilka begränsningar MS givit mig.

@clnr - tackar. Jag misstänkte att det fanns som val iaf.

@cyklonen - det där med dataräddning. Har man samlat all data på bara en enhet så är datan antingen inte värd så mycket och då behöver den kanske inte kunna kommas åt. Eller så finns datan på fler enheter ;).

Ja eller så slarvar man med backups - men det är inge problem för mig.

För bitlocker kan man dessutom ta ut krypteringsnyckeln och spara den på nå bra ställe in case of emergency. Så just dataräddningsmässigt ser jag inte några större problem med i mitt fall.

Men bra poäng för den som inte tänkt igenom vad krypteringen innebär. Yes. På proversionen av windows så krypteras ju inte diskarna som standard heller utan det är ett aktivt val man behöver göra. Jag är bra sugen på att få det valet tillgängligt på min laptop alltså hehe.