Gaming-set till brorson

Tjenare Clockers! Letar en gaming-setup till min brorson i julklapp.

Behöver hela köret förutom datorstol.

Skärm, tangentbord, mus, headset och en stationär dator.

Budget ligger på runt 10k, give or take.

Han är 12 år gammal och behöver därför inte ha värsta grejerna, han kommer nog troligtvis spela fortnite och diverse andra lättare spel. Med det sagt är exempelvis inte 144Hz skärm, mekaniskt tangentbord och värsta gamingmusen ett krav.

Bra och billiga grejer som håller länge är prioriteten här.

Windows & montering av dator ska ingå i priset.

Tänkte även passa på att posta detta nu under blackweek, ni brukar vara vassa på att hitta dom där gömda kampanjerna

Tack på förhand.

Mvh