Internet når till dator men inte till router

Hoppas nån kan hjälpa, jag är helt lost. Internet funkar till datorn men inte till routern så jag kan inte ha Wi-Fi.

Min gamla router (Dlink dir-809) har krånglat ett tag och tappat anslutning. När jag dragit ut och kopplat in sladden igen har den kopplat upp sig. Igår funkade wi-fi inte alls. Internet (Bredband2 fiber) funkar när jag kopplar direkt till datorn.

Jag antog att routern lagt av och köpte en ny router idag (Tp-link AX1500) och kopplade in den men det funkar inte heller. ”Internet on”-lampan lyser orange och visar att internet inte funkar. Jag chattade med TP-Links support i över en timme innan de sa jag skulle kontakta ISP. Ringde Bredband2 men de brydde sig inte eftersom internet funkar till väggen. Nånstans läste jag att det kunde bli problem om man kopplar in en ny router för snabbt. Har låtit allt vara urkopplat i minst 30 minuter. Har loggat in på tplinkwifi.info och på deras app Tether men där konstateras också bara att det inte finns nån internetanslutning.

Jag har provat med 3 olika nätverkskablar och det känns osannolikt att två routrar, varav en helt ny, inte funkar. Jag är helt lost. Använder typ aldrig datorn som är gammal och seg utan bara telefon och surfplatta så utan wi-fi kan jag inte göra nånting, inte streama video, bara kolla på gamla DVD:er.