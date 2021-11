Dvi-Dual Link 144hz?

Skrivet av friscoburgare: Kan jag köpa en skärm som har minst 144hz, koppla den via Dvi och få ut 144hz? Gå till inlägget

Förmodligen inte. Om ditt 750-kort hade haft Displayport hade den haft förutsättningar för 1080p/144 i alla fall. Är du säker på att den inte har det? Bara att du bara missat/inte känner igen kontakten?

Via HDMI på ett så gammalt kort får du antagligen ut 1080p/120 i bästa fall. Via DVI måste det vara DVI-DL och det fungerar väldigt sällan via nya skärmar då de istället förlitar sig på single-link. Då blir det samma som för HDMI med 1080p/120 i bästa fall. Eller 1080p/60 beroende på hur grafikkortet är kopplat.

VGA vill man sällan gå över 1080p/60 eftersom kvaliteten snabb blir lidande. Plus gränsen även där. I den mån nya skärmar har VGA är det typiskt max 1080p/60.

Du kan ju köpa en äldre skärm som når 1080p/144 via DVI-DL och det lär finnas många som vill sälja sin gamla Benq XL2411 billigt eftersom den är samma problem som du, fast det omvända då med att den inte vill fungera med 144 Hz och moderna grafikkort.