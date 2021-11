Får ingen signal till skärmen

Fick idag hem nytt gpu, tog ut gamla och in med det nya. Får ingen signal nu till varken nya 3060 eller gamla rx590. Har flyttat runt på ram minnen mm och försökt troubleshoota men har inte kommit fram till någonting. Gpu, processorerfläkt, m&k lyser.

Har dessutom provat olika hdmi kablar, skärmar.

Efter att kopplat in 3060 till att ta ut det, sätta in 590 igen kom jag till bios. Efter detta är skärmen helt svart, står däremot inte "no signal"