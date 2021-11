Kommer jag att kunna stänga av RGB-belysningen på RAM och kylare?

Skrivet av morotis: Ja det är inga problem att stänga av RGB... Meeeeen du behöver nog ladda ned respektive mjukvara för det.

https://www.whirlwindfx.com/pages/signalrgb Kanske den här funkar för alla. Gå till inlägget

Ok! Den där länken ser lovande ut. Hoppas att den funkar. När jag googlar på det hittar jag programvaran för RAM-minnet, men inte för fläkten. Fläkten verkar lite skum tycker jag, vadå "Komplett edition?" Cooler Master specialfläktar för Komplett? Jag hittar inte RGB-varianten på CM:s hemsida, bara den här: https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/... Är det en processorfläkt? I beställningsfönstret på komplett står det så här: "LGA115x/1200, 92mm fan with ARGB compatible with Aura/Mystic/Fusion, PWM". Jag har ingen aning om vad som med det sista om ARGB compatible.