Trådlösa hörlurar med mic - tips?

Vill gärna ha en fast butik så slipper man skicka iväg grejerna, krångligt bara det. Är micro usb långsammare än USB-C, eller varför är det så opopulärt med micro?

Micro usb är en ostadig kontakt som går sönder enkelt, plus att den är knepig att plugga in ibland.

Främst går den sönder när man pluggar in och ur kontakten ofta.

Själva prestandan spelar ingen roll här.