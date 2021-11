Skrivet av Warhole: Nån som kan tipsa om prisvärda ddr4-minnen till 12600k och ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4.

Vill helst ha 4x8, men funkar med 2x16GB.

Ni får gärna tipsa om prisvärt chassi också. Mvh Jonas Gå till inlägget

https://www.webhallen.com/se/product/334618-Patriot-Viper-4-B...

32GB och quad rank för 1038 kr är rätt prisvärt. Annars brukar amazon sälja 2x16GB crucial ballistix med samma spec som de länkade för under 1100 kr lite då och då. Tidigare har dessa alltid varit dual rank per sticka men det är tydligen ingen garanti längre. Vet däremot att de brukar vara hyfsade överklockare. Har för mig att 3600Mhz-stickorna också varit nere på under 1100 kr för 32GB. 2st dual rank moduler är att föredra över 4 stycken single rank. Dels drar det mindre ström och möjliggör för att utöka till 64GB senare om man så önskar men sen presterar den konfigurationen lite bättre om än marginellt. Köper du däremot 4st 8GB-moduler så vet du samtidigt att du får quad rank så det är ju inte fel att gå den vägen.

Helst av allt hade jag valt 3600Mhz-moduler med CL16 och 18 som sekundärtajmings om dessa bara hade varit marginellt dyrare vilket de brukar kunna vara, men inte just nu tydligen.