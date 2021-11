Dubbel uppsättning ratt/pedaler, en dator?

Fungerar det? Såg en tutorial för hur man kan sätta upp wreckfest för split screen på en PC. Kör projektor och 130" just nu. Har ratt och pedaler sen tidigare och jag å tjejen snöade ett tag in på senaste Dirt och turades om att köra på gamla duken som var 100" vilket gav en riktigt bra inlevelse. Nu funderar jag på en dubbel uppsättning playseats och ratt/pedlar så att vi ska kunna rejsa mot varandra i splitscreen på projektorn.

Ratten jag har är en gammal logitech driving force GT som funkade bra trots att den saknar officiellt stöd i win10. Frågan är bara om drivrutinerna kan hantera två rattar på samma system? Om inte, finns det nån som vet om man med pip på projektorn kan ställa in två lika stora bilder bredvid varandra med custom resolutions i windows via två datorer? Projektorn är en BenQ w1070+. Nån annan workaround annars?