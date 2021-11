Kunder lurade genom CDON Marketplace

Det är väl antagligen ett gäng målvakter som står för de synliga kontaktpunkterna. Nu blir det i första hand CDONs aktieägare som får ta smällen. Företaget uppskattar 15-20 miljoner, så man förstår varför scammandet är poppis.

"During the CDON's sales campaign "Black Week", an issue relating to a merchant's delivery of products was discovered. Customers buying from a specific merchant on CDON Marketplace didn't receive their ordered products as stated. This represents a breach in CDON's terms and conditions which led CDON to remove the merchant from CDON Marketplace. To be able to compensate the customers for their made purchases, a one-time cost of approximately 15-20 million SEK will be reserved by CDON in the fourth quarter of 2021."

Låter onekligen som att man borde haft bättre koll. En hel del varningsflaggor här.