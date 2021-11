Tips till ny lägenhet

Efter årsskiftet flyttar vi till ny lägenhet. En nyproducerad 4:a. Det är lite överlapp mellan tillträdet och tills vi lämnar ifrån oss gamla lägenheten så vi tänkte passa på att göra denna lägenhet både smart och snygg innan vi flyttar in. Så lite synliga kablar som möjligt och estetiskt tilltalande produkter. Det ska vara hög wife approval factor

Har ganska mycket HUE redan från förra lägenheten och detta tar jag med mig, däremot har vi bestämt att skippa vårt befintliga Homekit och köra på Google home istället. Målet är att kunna styra ALLA lampor i lägenheten. Alla lampor ska minst kunna dimmras samt styras av/på.

Tar tacksamt emot tips och tankar.

Tankar såhär långt är:

Ljud:

Lemus Home classic 1800 i vardagsrum, kopplad till TV via arc

Beosound Balance i köket (stort kök med möjlighet till mycket häng) alternativt Beosound Edge

TV:

Ej bestämt, men lutar av estetiska skäl åt "The Frame 2021" även om jag misstänker att jag kommer sakna vår OLED. All kabeldragning i vägg.

Vi har både Chromecast samt AppleTV som ska kopplas in

Ljus:

Philips HUE till bordslampor, golvlampor etc som sitter i vanliga vägguttag

Plejd dimmers med impulsfjäder på väggbrytaren till alla lampor som inte är HUE, det blir typ 8 krondimmers

Plejd gateway

Röststyrning:

Google Nest Hub i köket och sovrummet

Google nest mini i alla andra rum (ej badrum, toa)

Kamera:

Google nest cam indoor innanför dörren i hallen

Ring Doorbell v2 (har redan)

Övrigt strömbrytare i uttagsbrunn:

Deltacos enkla smarthome strömbrytare

Övervakning inneklimat:

Vet ej, tips?

Övrigt:

Vet ej, tips?