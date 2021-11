Anbernic 351M/P/MP/V Bärbar retrokonsol

Har under ungefär ett års tid varit sugen på att köpa en bärbar retrokonsol att ha på jobbet under mina raster. Efter att ha tittat på och läst en väldans massa recensioner så föll tillslut valet på en Anbernic 351P från Banggood nu under Black Friday. Tyckte att det verkar som att man får bra pris/prestanda, det finns ett stort aktivt community, olika custom firmwares, samt att jag tyckte att den verkar lätt, smidig och snygg. Rent prestandamässigt klarar den av allt upp till Ps1 samt de flesta titlar till Nintendo 64 och Dreamcast.

Tänkte kolla om det är någon som har erfarenhet av den eller någon av de andra modellerna?

Rescension av Taki Udon på Youtube

Rescension av Retro Dodo