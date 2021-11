Söndagsmatiné: Att förse en Tesla med flak

Kör mycket på landsbygden och främst nattetid så har alltid haft frontbåge. Kanske inte så ovanligt på Peugeot Partner och liknande bilar. Dock hade jag under ett antal år en Saab 9-3 ttid som jag piffade till med just en frontbåge och även en ledramp på taket. Den var kalasfin och räddade mig och bilen från flertalet viltolyckor. Djuret fick en flygtur in i himlen medans jag kunde rulla vidare utan en skråma bortsett från lite blod över motorhuven

Brukade kalla henne för min lilla zombie-killer