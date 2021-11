KÖPRÅD: Köpa bänkdiskmaskin från Aliexpress

Skrivet av Glossy White: 1. jag hyr lägenhet. kan inte bygga om Gå till inlägget

Vad tror du hyresvärden säger om att koppla in en egen-importerad kina-diskmaskin? Om det blir en vattenskada eller liknande orsakat av den maskinen och dom börjar gräva i det kan det bli riktigt dyrt för dig. Tvivlar på att en fackman ens skulle koppla in den. Bara ett råd i all vänlighet från en med 10+ år erfarenhet av att jobba med hyresrätter.