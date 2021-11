Utbyte av nätadapter till LG UltraGear 27GP850

Hejsan! Jag köpte nyligen en ny skärm här under Black Friday. Jag är jättenöjd med skärmen, men tyvärr har vi kattunge hemma, och han lyckades ta sig in bakom datorn och bita upp nätadapterns sladd. Och, förövrigt, en annan USB-sladd. Off topic - men är det okej att fortsätta använda ett moderkort med två trasiga USB-ingångar så länge man inte använder just dem ingångarna?

Anyway.

Jag har kollat på själva adaptern i hopp om att kunna googla modellnummer, och på så sätt bara få fram en likadan ny sådan att beställa hem, men det verkar inte riktigt finnas alternativ (iallafall för oss i Sverige). Såhär ser den ut:

Det är värt att tillägga att adaptern fortfarande faktiskt fungerar. Såhär ser skadan ut:

Jag är alltså egentligen bara nojjig över att fortsätta använda en strömdel som ser ut sådär, vilket jag antar är befogat. Därav har jag halkat in på en universaladapter. Typ något i stil med detta: https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjnin...

Problemet är att jag absolut inte kan el, och därför inte alls är säker på vad jag ska hålla utkik efter för att se till att jag får hem en ny, fungerande, adapter.. Skulle någon kunna hjälpa peka mig i rätt riktning? Hoppas jag inte har ställt en allt för märklig fråga!

Bonus - en bild på kattskrället som har ställt till: