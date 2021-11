Home Assistant med IKEA Trådfri och Deconz

Hej!

Har börjat sätta upp Home Assistant här hemma för att styra lampor och lite andra prylar som också kör Zigbee. Köpte en Conbee II Zigbee-controller för att styra saker som inte var från IKEA (exempelvis temp sensorn från Aqara).

Min tanke är att nu framförallt sätta upp lite automationer för lampor som jag vill tända och släcka på vissa tider. Från början tänkte jag att jag skulle koppla alla mina IKEA-lampor till Conbee-stickan men insåg när jag startade upp Home Assistant att det även går att styra allt via IKEAs gateway i HA-gränssnittet.

Finns det någon fördel att koppla över allt till Conbee-stickan i detta fall? Eller bör jag fortsätta köra IKEA-lamporna via deras Gateway? Är det någon fördel jag missar genom att inte köra via Conbee? Kommer jag fortfarande kunna sätta upp mer precisa tider för när lampor ska vara tända och släckta om jag köra via IKEAs gateway i HA?

Ha en bra dag!

/Eob